ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಕಿಡದಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಶಾರದಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಎಸ್. ಪಿ. ರಶ್ಮಿಶ್ರೀ (ಶೇ.98.33), ಮೈತ್ರಿ (ಶೇ 97.33), ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋಡ್ (ಶೇ 97.33), ಯರಗೊನೆಪ್ಪನವರ ರಂಗನಾಥ (ಶೇ 97), ಅಸ್ಮಾ ಇಳಕಲ್ (ಶೇ 96.33), ತರುಣ್ ಬಿ. (ಶೇ 95.67), ವಿದ್ಯಾ (ಶೇ 95.17), ರಿಜುಲಾ ಗಜೇಶ್ ಸಂಚೇತಿ (ಶೇ 95) ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್ (ಶೇ 95) ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವಾರು ಗಣಿತ ಆರು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂವರು,ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನೈಜ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾರದಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ