ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ಶಾರದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕ್ರಮ ರಾಥೋಡ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 584 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಯ ಗುರೂಜಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮುಂದಿನ ಓದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಂಥವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಆರ್ ಪಾಟೀಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>