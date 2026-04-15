ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಕೌಜಲಗಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಮಾರಾಪುರ ಪ್ರಥಮ (ಶೇ 96.17), ಸವಿತಾ ಹನುಮಂತ ಪೂಜೇರ -ದ್ವಿತೀಯ (ಶೇ 95.83), ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಳ್ಳೂರ-ತೃತೀಯ (ಶೇ 91.5), ಅಕ್ಷತಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ-ತೃತೀಯ (ಶೇ 91.5) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ವೇನಶನವಿ- ತೃತೀಯ (ಶೇ 91.5) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಪರುಶೆಟ್ಟಿ- ಪ್ರಥಮ (ಶೇ 96.67), ಚೈತ್ರಾ ನಾಯ್ಕರ - ದ್ವಿತೀಯ (ಶೇ 96), ಸಪ್ನಾ ಖಿಲಾರಿ-ತೃತೀಯ (ಶೇ 95.33) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-21-415721356</p>