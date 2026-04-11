ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ಆಲ್ಫಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

<p>ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಫಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಲೋಹಿತ್.ಆರ್ 585 (ಶೇ 97.5) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಬಿ.ಎಸ್ 590 (ಶೇ 98.33) ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಬ್ಬರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಶಾದಾಬ್ 576 (ಶೇ 96), ಹೇಮಶ್ರೀ 574 (ಶೇ 95.66), ಮಹಮದೀರೇನಾ ಮಿರ್ಜಾ-574 (ಶೇ 95.66), ರಿತೀಷ 570 (ಶೇ 95). ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೌಡ 582 (ಶೇ 97), ದರ್ಶನ 580 (ಶೇ 96.66) ಪೂಜಾ ಸೆರ್ವಿ 568 (ಶೇ 94.66) ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 70, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 84, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 9. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 7, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-38-355264625</p>