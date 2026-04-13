ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 82.22 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 82.22 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಒಟ್ಟು 442 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ 359 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ 17, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 21, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23, ಒಟ್ಟು 61, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 206, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 69 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಸಿ.ಎನ್.ಹೇಮಾ 585 (ಶೇ 97.5), ವರ್ಷಿತಾ 585 (ಶೇ 97.5). ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಎಸ್.ತನ್ಮಯಿ 585 (ಶೇ 97.5) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಎನ್.ಹರ್ಷಿತಾ 565 (ಶೇ 94.16), ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಆರ್.ಯೋಗೇಶ್ವರಿ 562 (ಶೇ 93.66), ಸುಜೈನಾ ಖಾನಂ 561 (ಶೇ 93.5) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಯೋಗೇಶ್ವರಿ, ಸಂಜನಾ, ಜೆ.ಡಿ.ನಂದಿನಿ, ಸಂಜನಾ. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಯನಾ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿತಾ, ಸಿ.ಎನ್.ಹೇಮಾ. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎನ್.ಹೇಮಾ. ವರ್ಷಿತಾ, ಸುಜೈನಾ ಖಾನಂ, ಸಿ.ವಿ.ಅರ್ಚನಾ, ಎಂ.ಸಂಜನಾ, ನಿಖಿತಾ, ವೈ.ಎ.ಭೂಮಿಕಾ, ನೇಹಾ, ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯಿ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿತಾ, ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುಜೈನಾ ಖಾನಂ ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂವರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>