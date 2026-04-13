ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕೂಡಲಸಂಗಮ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 86ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ನಾರಾಗಲ್– ಶೇ 92, ಅಂಕಿತಾ ಬೆಳಗಲ್ಲ, ಪೂಜಾ ಪಾಟೀಲ– ಶೇ 88, ಲಲಿತಾ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಶೇ 87.33, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ಮಾದರ– ಶೇ 95, ಸಂಗಮೇಶ ಗೊರಚಿಕ್ಕನವರ– ಶೇ 90, ಪೂಜಾ ಮಾದರ– ಶೇ 88ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಆರ್.ಚೌಗಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-19-1248165034</p>