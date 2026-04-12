ಇಂದೂ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 97.43 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 46 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 39 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 98 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಬಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಯಶವಂತ ಎ.ಸಿ. ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಶೇ 97.83 ಅಂಕ ಪಡೆದ ರಮೇಶ್ ಟಿ. 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತುಳಸಿ ಎ. ಶೇ 97.33 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಎ. ಶೇ 96, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಟಿ. ಹರ್ಷಿಣಿ ಶೇ 98.5, ಕೆ. ಬಾಲಮಣಿ ಶೇ 97.5, ಗಂಗಾಧರ ಜಿ.ಎಸ್. ಶೇ 97.16, ವೈ.ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೇ 97.16 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಜಿ. ಜಾತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂದೂ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎನ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಂ.ಟಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವೈಭವ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಳೀಧರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ ಗೌಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>