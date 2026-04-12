ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕುಣಿಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಾ.ರಾ. ಡಾಮನಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>112 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 54 ಅತ್ಯತ್ತಮ ದರ್ಜೆ, 58 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ 592 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತ– 589, ಸಹನಾ– 581, ಇರ್ಮಾ ಫಾತಿಮಾ– 574, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ– 574, ಪ್ರೀತಂ– 573, ಭಾವನಾ– 571 ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ 570 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-17-2115523926</p>