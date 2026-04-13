<p>ಮಧುಗಿರಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 594 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಜೆ. ವರುಣ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲೂ 625ಕ್ಕೆ 620 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ.</p>.<p>ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ಪಿಯುದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಗೂ ಡಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತ ವರುಣ್ ಪೋಷಕರಾದ ಜಯಣ್ಣ, ಲಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು.</p>.<p>8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್) ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ₹50 ಸಾವಿರ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ಮುಂದಿನ ಆತನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು ಉಚಿತ ಸೀಟು ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಆತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಧುಗಿರಿಯ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಜರಾದದ್ದು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸ್ವಂತ ಪಾಠ, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಅಂದಿನ ಪಾಠ ಅಂದೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ವರುಣ್. ಪದವಿ ನಂತರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-17-1844107032</p>