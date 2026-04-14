ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 94.59

<p>ಮಂಗಳೂರು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಜುಮನ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 94.59 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, ಆರು ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 94.44 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಖತೀಜತುಲ್ ಫಾರಿಹ (558), ಆಯಿಷಾ ವಸೀಲಾ (528) ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐವರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 11 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 11, ಒಬ್ಬರು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 94.73 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೈನಬಾ ಸನ (578), ಖದೀಜ ನಿಹಾಲಾ (532), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಹಆಝ್ ಅಲಿ (532), ನೌರಾ ದಾಫಿಯಾ (529), ಹಲೀಮಾ ಸಲ್ವಾ (516) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಲೈಮಾನ್ ಬೊಟ್ಟು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಚ್. ಮೊಯಿದೀನ್ ಶರೀಫ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮನೆಗಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-29-902963383</p>