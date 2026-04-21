‘ಪ್ರಗತಿ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ (ಸಿಎಫ್ ಎಎಲ್) 'ಪ್ರಗತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ಪಡೆದ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಎಫ್ಎಎಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2021ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚ ₹1.2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಗತಿ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರುತ ಎಸ್ ರೈ (580), ಜೀನ್ ವಿಯೋಲಾ ಪಿಂಟೊ (578), ಎಸ್. ಜೆನಿಫರ್ (573), ವ್ಯಾಸಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ರಾವ್ (561), ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ.ಎಂ (540), ಜೀತೇಶ್ (500) ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ (498) ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-29-1901855939