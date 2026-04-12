ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೂಡಲಗಿ: ಮೂಡಲಗಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 88ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 47 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 169 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 59 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿನೋದ ಗಸ್ತಿ ಶೇ 96.33 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಕೆಂಪಸತ್ತಿ ಶೇ 96 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲವಿ ರೆಂಡಾಲೆ ಶೇ 93.50 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ವಿನೋದ ಗಸ್ತಿ ಶೇ 90.33, ಅಕ್ಷತಾ ಹೊಸತೋಟ ಶೇ 93.33 ದ್ವಿತೀಯ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಾರಾಪೂರ ಶೇ 93.16. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ರಕ್ಷಿತಾ ನಂದಗಾಂವಮಠ ಶೇ 92, ಸುಮಂಗಲಾ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 90.66, ಸಂಜನಾ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 89.16.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಕೆಂಪಸತ್ತಿ ಶೇ 95.33, ಪಲ್ಲವಿ ರೆಂಡಾಲ ಶೇ 93.50, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತುಪಾಲೆ ಶೇ 91 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>