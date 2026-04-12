ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಬಿಆರ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಿಯು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಧಾ ಸಾಸನೂರ ಶೇ 94.50 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಮಿಸ್ಬಾ ಅತ್ತಾರ ಶೇ 94.00 ಅಂಕ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ನಂದಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಶೇ90.17 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ರಿಫಾಕತ್ನಾಜ್ ಮೋಮಿನ ಹಾಗೂ ಶಂಶದ್ಬೇಗಮ್ ಮಕಾಶಿ ಶೇ 89.17 ಅಂಕ ಪಡೆದು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ನಫೀಸಾ ಪಟೇಲ ಶೇ 87.67 ಅಂಕ ಪಡೆದು 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ.ನೆರಬೆಂಚಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆರ್.ಬಿ.ರೂಡಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ