ಪಾಟೀಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 83.98 ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿಯ ಎನ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 83.98 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯು ನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 95 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಧು ಕುಳ್ಳೂರ ಶೇ 94 (ಪ್ರಥಮ), ಗೀತಾ ಮೆಳವಂಕಿ ಶೇ 92 (ದ್ವಿತೀಯ) ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವ್ವಾ ಮರಡಿ ಶೇ 91 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿ ಶೇ 94 (ಪ್ರಥಮ), ಭೂಮಿಕಾ ಸಂಗಾನಟ್ಟಿ ಶೇ 90.83 (ದ್ವಿತೀಯ), ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಡ ಶೇ 90.50 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>