ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೈರು ಕಾದು ಕುಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!

<p>ಮುಳಬಾಗಲು: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಹಾಜರಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 9 ರಿಂದ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ 8 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಅದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ನಮೂದಿಸಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ, ಜಂಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧೀಕ್ಷಕ, ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್, ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ, ಒಬ್ಬ ಜಾಗೃತಿ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಬ್ಬರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಒಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬ ಆಯಾ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇಬ್ಬರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೈರಾದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೋಲಾರದಿಂದ 4 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 11ರಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಮೇ 9ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿ ಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಬಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಕೊನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-18-1941675664</p>