ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸರದಿ ಸಾಲು!

ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, ನಗರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ಪೋಷಕರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ!

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕಾಲೇಜಿನತ್ತ ಪ್ರವೇಶಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ದಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ 300–400 ಮಂದಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

'ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸಿ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಿಯು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ 4 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 1100–1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪಿ. ಸೋಮಣ್ಣ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾರಣ: ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯುಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 126 ಹುಡುಗಿಯರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 563 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಹ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 86ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸೋಮಣ್ಣ.

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಗುಲ್ಸುಂ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಕಾಲೇಜು ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 1 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 700ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕೊಠಡಿ ಕೊರತೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಬೋಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ 7–8 ಮಂದಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೇಕಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 14ರಿಂದ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2,200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ 4–5 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 5–10 ಕೊಠ