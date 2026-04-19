ಎಂಐಟಿಎಂ: ಅಣಕು ಸಿಇಟಿ 21ಕ್ಕೆ

ಮೈಸೂರು: ಮಹಾರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು (ಎಂಐಟಿಎಂ) ವತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏ.21ರಂದು ಅಣಕು ಸಿಇಟಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ https://forms.gle/jeGyLCjFHY7NuTTR8 ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಈ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಣಿತರಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 15ಸಾವಿರ, ₹ 10ಸಾವಿರ, ₹ 5ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ₹ 5ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 94808 39634 / 94808 39606 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಎ.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮುರಳಿ ಎಸ್. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>