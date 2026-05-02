ಪಿಯು: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ– ದೂರು

'ಮೈಸೂರು: 'ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪವಿತ್ರಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದೂರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕರು 59 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 80 ಅಂಕ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಅಂಕ ವನ್ನಷ್ಟೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, 12ರಿಂದ 15 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 30ನೇ ಹಾಗೂ 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ತಪ್ಪು ಎಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಂಕ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಎಡವಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಆದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>