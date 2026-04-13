ತ್ರಿಶಾಲಗೆ ಶೇ 95.33

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದ ಟೆರೇಸಿಯನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತ್ರಿಶಾಲ ಆರ್. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ವಿಜ್ಞಾನ) 600ಕ್ಕೆ 572 (ಶೇ.95.33) ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ–98, ಇಂಗ್ಲಿಷ್–96, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ– 96, ರಾಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ– 91, ಗಣಿತ– 95 ಮತ್ತು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ 96 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರು ಗಾಂಧಿನಗರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.– ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಿ.ಜೆ. ಅವರ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-39-244521234</p>