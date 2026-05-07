ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ: 'ಗ್ರಾಮಿಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೋಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಮರ್ಯಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಮರ್ಯಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ ಕಾಳನ್ನವರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಡಿಗೇರ, ಮುಂಖಡರಾದ ರಾಜು ಕುಂಬಾರ, ಶಿವಪುತ್ರ ಮನಗೂಳಿ, ಗುಲಾಬ ಜಮಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಜಮಾ ಮುಲ್ತಾನಿ, ಬಾಬು ಕಾಳನ್ನವರ, ಎಂ.ಬಿ.ಆಲೂರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಈಟಿ, ವಿಜಯ ಈಟಿ, ಮಾರುತಿ ಮರ್ಯಾಯಿ, ಮಾರುತಿ ಹುಲ್ಲೋಳಿ, ಸಂಜು ಭಾನೆ, ಎನ್.ಎಸ,ಕುರಬರ, ಸಿದ್ದು ಈಟಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>