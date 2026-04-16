ಸಂಗೀತಾ ಗಡ್ಡಿಗೆ ಶೇ 93.33 ಅಂಕ

<p>ನಾಲತವಾಡ: ಸಮೀಪದ ರಕ್ಕಸಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 39 ಜನ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 9 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 24 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಗಡ್ಡಿ ಶೇ 93.33 (ಪ್ರಥಮ), ಮೇಘಾ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 92 (ದ್ವಿತೀಯ), ಶಾರದಾ ಮಾದರ ಶೇ 90 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-26-2119560902</p>