ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಂ.ಕೆ.ಸಿ.ಪಿ.ಎಂ (ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ) ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಬೆನಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಟಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ವಾದಾಗ ಬೆನಿಟ್ಗೆ 577 ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ 9 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು 586 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಹೋದರಿ ಬ್ರೀಟಾಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ 578 ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ 2 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೊರೆತು, 580 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ (ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಶೇ 90 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನಿಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೀಟಾ ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಗಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸನಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿ, ಬೇಬಿ ಮತ್ತು ಜೋಸಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-126-173969073</p>