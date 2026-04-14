ನಾರಾಯಣ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ: ಕಗ್ಗದಾಸಪುರದ ನಾರಾಯಣ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೆಂಕಟ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮಲಪಾಡು ಅವರು ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು 596 (ಶೇ 99.3) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ 585 (ಶೇ 97.5), ಬನಾಲ ಸಹರ್ಷ 583 (ಶೇ 97.16) ಫಾತಿಮಾ ಹನ್ಶಿದಾ 581 (ಶೇ 96.83), ಕಾಸಿ ಇಂದು ಪ್ರಿಯ 580 (ಶೇ 96.66) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೋನ್ ಕೋರ್ ಡೀನ್ ಈದಾರ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರರಾವ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೀನ್ ಶೇಖ್ ನಾಗೂರವಲಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ರಾಮಕೋಟೇಶ್ವರರಾವ್, ಡಿಜಿಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಎಜಿಎಂ ಶೇಖರ್ ಬಾಬು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>