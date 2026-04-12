ಶಂಕರ ಕಾಲೇಜು: ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ನವಲಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಶಂಕರ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಾಯಕವಾಡ (ಶೇ 95.17), ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂಗಡಿ (ಶೇ 93.67), ಗಂಗಮ್ಮ ಕಾಲವಾಡ (ಶೇ 89.05) ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಭವಾನಿ ಕಟಗಿ (ಶೇ 92), ಜ್ಯೋತಿ ಸೋಮನಕೋಪ್ಪ (ಶೇ 91.67), ಪವಿತ್ರಾ ಜಂಗವಾಡ (ಶೇ 89.05) ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ, ಸರಸ್ವತಿ ದುಂಡಸಿ (ಶೇ 91.83), ನಿವೇದಿತಾ ಹೊಂಗಲ್ (ಶೇ88.33), ಶಾಂಭವಿ ಕೂಪ್ಪದ(ಶೇ88.17) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 67.29ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 73.55ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 98.78ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 75.36 ಆಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>