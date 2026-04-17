ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ನಿಡಗುಂದಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಎಂಎಸ್ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಪ್ನಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ವಾಲಿ 575 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ 572 ದ್ವಿತೀಯ, ಶಬೀನಾ ಬಾಗವಾನ 563 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಬಿಎಂಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸತತ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 19 ಜನ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 15 ಜನ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ 35 ಜನ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಿಎಂಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಗರಬೆಟ್ಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-26-2555498</p>