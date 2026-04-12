ಜಿ.ಐ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿ ಪ್ರಥಮ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಎಸ್ಎಂ ಜಿ.ಐ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 72ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿ ಶೇ 95 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಹಿರೆಕೊಡಿ ಶೇ 94.50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಪ್ರೀತಿ ಚವಾಣ ಶೇ 92.66 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ, ವೃಶಾಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶೇ 91.16, ಪಾಯಲ ಹಾವಲೆ ಶೇ 91.16, ಆರ್ಯನ ಥರಕಾರ ಶೇ 90.33 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರಭ ಸಂಕಪಾಳ ಶೇ 94.33 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಉಮೆಹಾನಿ ಬಾಗಬಾನ ಶೇ 91.05 ದ್ವಿತೀಯ, ಆದಿತಿ ಘೋಟನೆ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಘಾಟಗೆ ಶೇ 86.83 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಜೈನಾಪುರೆ ಶೇ 88.33 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದೀಪಾಲಿ ನಾಯಿಕ ಶೇ 87.66 ದ್ವಿತೀಯ, ಅರ್ಪಿತಾ ನಾಯಿಕ ಶೇ 85.05 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>