ಪಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಅಂಕಿತಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅದಮಾರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಂಕಿತಾ ಎಸ್.ಭಟ್ 597 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎ.ಎಸ್ 594 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅನಘ ಕಾವೂರ್ (592 ಅಂಕ) 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅನ್ವಯ ಯಾಜಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 95 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 298 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 292 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 185 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 112 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 19 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಸ್ 594, ಅನಘ ಕಾವೂರ್ 592, ಅನ್ವಯ್ ಯಾಜಿ 591, ಕೃತಿ ಜಿ 588, ಅನ್ವಿತಾ ಎಸ್ ಭಟ್ 588 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ಎಸ್ ಭಟ್ 597, ಹಿತೇಶ್ ಕೆ.ಯು 588, ಸಿಯಾ ಎಸ್ ಮೆಂಡನ್ 588, ಸುಜನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ 587 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಂಜೀವ ನಾಯ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಂಕಿತಾ ಭಟ್, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಡೆಯದೇ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಿಎ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠವನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತು. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಂಕಿತಾ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಕಿತಾ ಭಟ್, ಅದಮಾರಿನ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರಾದ ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>