ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ರಾಯಚೂರು: 2025-2026ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ 1ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ100, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶೇ97.82 ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ98.98 ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಾನಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮದರ್ ಸಾಬ್ ಶೇ95.83 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮೌನೇಶ ಶೇ95.66, ಶ್ವೇತಾ ಮೌನೇಶ ಶೇ 94.66 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮ್ಮ ಶಾಂತಪ್ಪ ಶೇ95.83 ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಶೇ95.66, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶೇ95.50 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿತಾಕರಿಯಪ್ಪ 573 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 3, ಇತಿಹಾಸ 1, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಾಯನ 1, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>