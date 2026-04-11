ಪಿಯು: ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಕಾಸ್, ಭಕ್ತಿ, ನಯನಾ ಪ್ರಥಮ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ

ರಾಯಚೂರು: ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಯನಾ ಅವರು 594 ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಧನೂರಿನ ದುರ್ಗಾಭವಾನಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃತಿಕಾ ಬೊಹರಾ ಅವರು 593 ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಸಿಂಧನೂರಿನ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ದುರ್ಗಾಭವಾನಿ ಬಸವರಾಜ ಅಮರಾವತಿ ಶೇ 98.83 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ನಾಗರತ್ನ ಭೀಮಪ್ಪ ಆದಾಪುರ (ಶೇ 98) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಅನಿಕೇತನ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಉಮೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಹಾಗೂ ಸಂಕೇತ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಪಂಪಾಪತಿ ನಿರುಪಾದಿ ಚಿಕ್ಕಬೇರ್ಗಿ (ಶೇ 97.50) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ರಾಯಚೂರಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಕಾಸ್ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಪಾಟೀಲ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರವೀಣ, ಸಿಂಧನೂರಿನ ಎ.ವಿ.ಎಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ನಯನಾ ವೀರೇಶ ಜಾಂತಪುರ (ಶೇ99) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ರಾಯಚೂರಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಕೃತಿಕಾ ಬೊಹರಾ (ಶೇ 98.83) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ದೀಪ್ತಿ ಕಿಲಿಕಿಲೆ (ಶೇ 98.67) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ದೇವದುರ್ಗದ ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ರೇಖಾ ಆದಪ್ಪ (ಶೇ 98.5) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧನೂರಿನ ಐಕ್ಯೂ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ.ಎಚ್ (ಶೇ 98) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಶೀತಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮದನ್ ಕುಮಾರ, ಸಿಂಧನೂರಿನ ದುದ್ದುಪುಡಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ ಅಮೃತ ಗಸ್ತಿ (ಶೇ 97.83), ಸಮಾನ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಂತೆ ಕ್ರಮ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ74.11 ರಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇ 58.75 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 16.15ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ) ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ(ಪದವಿ ಪೂರ್ವ) ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಸಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260411-32-56215906