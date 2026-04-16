ರವಿಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಕಕ್ಕೇರಾ: ಲಿಂಗಸೂರು ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾಂಡದ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ರವಿಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 93ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೂ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ರಾಜೂ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಗನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಸಹ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಿರುಪತಿ ಪವಾರ್, ಹರಿಸಿಂಗ್ ಪವಾರ್, ಕೇಮಾನಾಯ್ಕ್ ರಾಠೋಡ, ಮೇಘರಾಜ ಪವಾರ್, ಬಸವರಾಜ ಪವಾರ್, ಚಂದ್ರು ರಾಠೋಡ, ಸಂತೋಷ, ಸುವಾಲಿಬಾಯಿ, ಮಾನಾಬಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-30-1782932244</p>