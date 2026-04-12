ಸೈದಾಪುರ: ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 88ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಸೈದಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಹಾರ ಕಾರಡ್ಡಿ ಬಸವಂತರಾಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ನಡೆದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 65 ಪ್ರಥಮ, 28 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 5 ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 106 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರ್ಣಿರಾಗಿದ್ದೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ88.33 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈರಮ್ಮ ಆಶಪ್ಪ ಶೇ 94.16, ಶೃತಿ ಶರಣಪ್ಪ ಶೇ 92.83, ಪವಿತ್ರ ಅಂಜಪ್ಪ ಶೇ 91.66, ಮನ್ನೆ ಮೊನಿಕಾ ನರಸಿಂಮ್ಲು ಶೇ 91.1, ಸರ್ವಮಂಗಳ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶೇ 90.83, ಮುನ್ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಶೇ 90.33 ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಬೆಳಗುಂದಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿ.ಎಂ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>