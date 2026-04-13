ಸಂಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಸಂಕೇಶ್ವರ: ದುರುದುಂಡೀಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘದ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 100ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 569 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 275 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 294 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲತಾ ಓಂಕಾರ, ಸೃಷ್ಟಿ ಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಕಳಸನ್ನವರ ಶೇ 97.83 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೃತಿ ಚೌಗಲೆ ಶೇ 97.50 ಹಾಗೂ ಸಾನಿಯಾ ಮಕಾನದಾರ ಶೇ 97.33 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 96.33, ಜ್ಯೋತಿ ಮದಿಹಳ್ಳಿ ಶೇ 95.66 ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಹಾಲಟ್ಟಿ ಶೇ 95.16 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಸೂಜಿ ಶೇ 98, ಅನುಷ್ಕಾ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 97.83, ಸಾನಿಕಾ ಶಿಂಧೆ ಶೇ 97.66 ಹಾಗೂ ಉಮೇಹಾಬೀಬ ಮೋಮಿನ ಶೇ 97.66 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-21-1498565673</p>