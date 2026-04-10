ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸೇಡಂನ ಮಾತೃಛಾಯ ಕಾಲೇಜು

ಸೇಡಂ: ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಿತ ಮಾತೃಛಾಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 95 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ (10)ಯಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಶೇ 93.33, ಕಲ್ಪನಾ ಶೇ 92.33, ಶ್ರೀಗೌರಿ ಶೇ 91.5, ನವೀನ ಶೇ 90.66 ಮತ್ತು ಭವಾನಿ ಶೇ 90.05, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ 30, ದ್ವಿತೀಯ-15, ತೃತೀಯ-15 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 92 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ (11) ಗೌರಿ ಶೇ 94.83, ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೇ 94.83, ಭರತರತ್ನ ಶೇ 94.50, ಶಕೀಲ್ ಶೇ 93.16, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೇ 92 ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಶೇ 91 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ-42, ದ್ವಿತೀಯ-14 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ-6 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಟು 82 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 68 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ(10) ಮಾನಸ ಶೇ 95.66, ಭಾವನಾ ಶೇ 95.16, ನಸೀಮಾ ಶೇ 95.16, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೇ 92.5, ಭಾವನಾ ಶೇ 91.66, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇ 90.66 ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಶೇ 90.50 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ-42, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ-14, ತೃತೀಯ-2 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-3, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ-3 ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ-1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಧ ಪಾಟೀಲ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>