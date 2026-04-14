ಕೀರ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೀರ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 30 ಪ್ರಥಮ, 6 ದ್ವಿತೀಯ, 4 ಪಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 64.30ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಶೇ 75. 68, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ 51.52ರಷ್ಟು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೀಪಾ ಚಕ್ರಸಾಲಿ ಶೇ 90 ಪ್ರಥಮ, ಮಣಿಕಂಠ ಗೊಡ್ಡಮ್ಮಿ ಶೇ 88 ದ್ವಿತೀಯ, ಆಸೀಫ್ ನದಾಫ್ ಶೇ 87.16 ತೃತೀಯ, ಗಂಗಮ್ಮ ತೊಂದೂಡ ಶೇ 85.66ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟರ ಶೇ 87 ಪ್ರಥಮ, ವೀಣಾ ಬಡಿಗೇರ ಶೇ 83 ದ್ವಿತೀಯ, ಸಂಜನಾ ಜಾನಗುಂಡಿ ಶೇ 79.66 ತೃತೀಯ, ಸ್ನೇಹಾ ಭವಾನಿ ಶೇ 78.33ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಾರಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>