‘ಬದಲಾವಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿದೆ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಪಾಪಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ತಮಗಾದ ನೋವು, ಅಪಮಾನಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲು, ಜಗಳವಾಡಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮಂತೆ ಯಾರೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಾರದೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾನೂನು ಜಾರ�ಗೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಮ್ಮತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಅವು ಎಲ್ಲ ಗೌರವ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪಿ.ತನುಜಾ, ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಎನ್.ಸಹನಾ, ರಿಯಾನಬಾನು, ವಿ.ಪೂಜಾ, ಉದಯ, ಆರ್.ಶರತ್, ಅರುಣ್, ಪವಿತ್ರಾಬಾಯಿ, ಸಿಂಧು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಆರ್.ಪವಿತ್ರಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮುಸ್ತಫಾ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಪಿ.ಆರ್.ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>