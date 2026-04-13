ಎಲೈಟ್ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ಹೊರವಲಯದ ಎಲೈಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ100 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. 129 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ, 72 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೃತಿ ಸಜ್ಜನ ಶೇ 96.83. ಶ್ವೇತಾ ಗುತ್ತರಗಿ ಶೇ 96.5, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಶೇ 96.33, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮರಡಿ ಶೇ 96.17, ಕಾವೇರಿ ಕೋರಬು ಶೇ 96.17, ಸಿದ್ದು ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ಶೇ 96.17, ಮಲಕಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 96, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶೇ 95.83, ದರ್ಶನ ಶೇ 95.67 , ರಾಧಿಕಾ ಕಣಮೇಶ್ವರ ಶೇ 95.5, ಶ್ವೇತಾ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಶೇ 95.5, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಗೋನಾಳ ಶೇ 95.33, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶೇ 95.33, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಳೆ ಶೇ 95.17, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 95.17, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶೇ 95, ಶ್ರೇಯಾ ತಳವಾರ ಶೇ 95, ತೃಷಾ ಮೋರಟಗಿ ಶೇ 95 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ. ಅಸಂತಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಐ.ಎ.ಜುಮನಾಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-26-1990861228</p>