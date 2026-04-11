ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಆಲಮೇಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಇಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 94 ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೇ 100, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ 98, ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಶೇ 85 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>167 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯ 4, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ10, ಇತಿಹಾಸ 5, ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ 9, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ-6, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ-1, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಟ್ಟು 36 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ-ನೀಲಮ್ಮ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 97.33, ಪೂಜಾ ರೋಡಗಿ ಶೇ 96.83, ಆಕಾಶ ಗಡೇದ ಶೇ 96.66. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ-ಪೂಜಾ ಪತ್ತಾರ ಶೇ 97.83, ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 96.66 ಗುರುಪಾದ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 95.33. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ-ರೇಣುಕಾ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಶೇ 97.33, ಶ್ರೇಯಾ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್.ಬಿ.ಗೋಡೇಕರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಪಿ.ಕರ್ಜಗಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ಐ.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.