ಫಾಲ್ಕಾನ್ ನ್ಯೂ ಇರಾ ಕಾಲೇಜು: ಸಾಧನೆ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಫಾಲ್ಕಾನ್ ನ್ಯೂ ಇರಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 98.61 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಫೀಫಾನಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಶೇ 96.83, ಫಾಯಲ್ ಶೇ 95.16 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸುರಪುರ ಶೇ 94.83, ಆಯೇಷಾ ಬುಯ್ಯಾರ ಶೇ 92.33, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಫರೀನ್ ಸಿಂದಗಿಕರ ಶೇ 92.33, ರಮ್ಜಾನಬಿ ಜಟ್ನಾಳ ಶೇ 92.33, ರೋಷನ್ ಮೇಲಿನಮನಿ ಶೇ 91.16, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಶೇ 90.83 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಸಭಾ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ ಅವರು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-26-1110689534