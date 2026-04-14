ಸಿಂದಗಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ನಗರದ ಪದ್ಮರಾಜ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದ್ಮರಾಜ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98.68 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾಯಮ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ತಳವಾರ ಶೇ 97.6 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 97.6 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.ಸಿಂಗನಳ್ಳಿ, 'ಪದ್ಮರಾಜ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 94.24 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 98 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೇ 96.5, ಶಿವಾನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಶೇ 95.67 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಸುಪ್ರಿತಾ ಮಾವೂರ ಶೇ 96, ಸಮರ್ಥ ಜಂಬಗಿ ಶೇ 95.83, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಶೇ 95.5 ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಮದಿ ಶೇ 94, ಸವಿತಾ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 90.83, ಸಂಜನಾ ಹೊಸಮನಿ ಶೇ 90.33 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 94.07, ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಶೇ93.8, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ-ಶೇ 96.08 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. 137 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 493 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>