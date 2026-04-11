ಸಿಂದಗಿ: ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 92.95 ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರಂಗಮಠದ ಪದ್ಮರಾಜ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 92.95 ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಶೇ 93.08, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ 96.08, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೇ 94.07 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>137 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 493 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 98 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇತಿಹಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಶೇ 96 ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಶಿವಾನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಶೇ 95.66 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ-ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಾವೂರ ಶೇ 96, ಸಮರ್ಥ ಜಂಬಗಿ ಶೇ 95.83, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬೋವರ್ ಶೇ 95.05. ಇವರು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಮದಿ ಶೇ 94, ಸವಿತಾ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 90.83, ಸಂಜನಾ ಹೊಸಮನಿ ಶೇ 90.33. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭು ಸಾರಂಗದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>