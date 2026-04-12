ಅಬಲನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಬನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ-1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 85.93 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ಎ ಸ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಪರೀಕ್ಷೆ-1ಕ್ಕೆ 64 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 32 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 11 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು 2 ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಂಜನೇಯ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಶೇ 95.83 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಶೇ 95.16 ಅಂಕ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ, ನಾಗರಾಜ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಅಲಬನೂರು ಶೇ 94.83 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ವಳಬಳ್ಳಾರಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ, ನಾಗರಾಜ 100 ಅಂಕ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-32-1617867391</p>