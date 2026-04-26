‘ನೀಟ್, ಐಐಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆರಂಭ’

ಸಿಂಧನೂರು: 'ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯದ ಜತೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕೆ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ95ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಶೇ100, ಶೇ90 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಶೇ50, ಶೇ85 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏ.29 ರಂದು ಕನಕದಾಸ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಪಿಸಿಎಂಬಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇ99.2 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಪಟಾನ್ ಜಾಕೀರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>