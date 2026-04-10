ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 28, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆ, 67 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಆರ್. ಸಾನಿಕ 600ಕ್ಕೆ 571(ಶೇ 95.16), ಸಿ.ಪಿ. ವರ್ಷಾ 555 (ಶೇ 92.5), ಡಿ.ಡಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ 541(ಶೇ 90.16), ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾ 573 (ಶೇ95.5), ಜಿ.ಆರ್. ಮಿಲನ 565 (ಶೇ 94.17), ಎ.ಪಿ. ಲೀಲಾ 553(ಶೇ 92.16) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಟಿಸಿಜಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಎಚ್.ಎನ್. ಪವನ್ 586 (ಶೇ 98), ಎಸ್.ಆರ್. ಜೀವಿತಾ 565(ಶೇ 94), ಧನ್ಯಶ್ರೀ 564(ಶೇ 94), ಇಬ್ಬನಿ ವಿ. ಗೌಡ 557(ಶೇ 92.8), ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಜಿ.ಮನಿಷಾ 581(ಶೇ 96), ಕೆ.ಎಸ್.ಮನಿಷಾ 575(ಶೇ 95.8), ಸಿ.ಎಂ. ನಿಕಿಲ್ 568( ಶೇ94) ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.82 ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, 55 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ.ಎಸ್. ಅಂಕಿತಾ 556(92.6), ಅರುಣ್ 548(91), ತಸ್ಮಿಯಾ 548(91) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-51-52208313</p>