ಸುರಪುರ: ಕೆಪಿಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಸುರಪುರ: ಸಮೀಪದ ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಕೆಪಿಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಮೆಹತಬ್ ಅಲಿ (ಶೇ 91.66), ಸನೋಬರಬೇಗಂ ಮಹಿಬೂಬ ಅಲಿ (ಶೇ 84.5), ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ (ಶೇ 88.5), ಧರ್ಮರಾಜ ಹಣಮಂತ (ಶೇ 87.66), ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾತಪ್ಪ (ಶೇ 87.16), ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ (ಶೇ 87.16), ಜ್ಯೋತಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ (ಶೇ 85.33), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ (ಶೇ 84.54) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಒಟ್ಟು 114 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 8 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 52 ಪ್ರಥಮ, 18 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 84.78, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 52.94 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಭೋಸಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-30-1223065395</p>