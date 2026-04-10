ಎಸ್.ಕೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 97.67 ಫಲಿತಾಂಶ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಎಸ್.ಕೆ.ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2026ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.67 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ 86, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 173, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ- 27 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ: ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅನೀಲಕುಮಾರ ನಾಗೂರಮೇಟಿ 97.30, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾದಾರ 94.50, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಚೈತ್ರಾ ಮೆಲ್ದಾಪೂರ 94.30 ಮತ್ತು ಅಮೀರಾಬಾಯಿ ಬಿರಾದಾರ 94.30 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಮುದನೂರ 98.16, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಾಲಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ 96.60, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ 93.16</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಂಜನಾ ಬಬಲೇಶ್ವರ 97.50, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 95.50, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವೀರೇಶ ಬಬಲೇಶ್ವರ 94.80 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸೋಮವ್ವ ಬಸವರಾಜ 95.00, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅನಿತಾ ಪಂಜಗಲ್ಲ 94.16, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮೈಬೂಬ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 91.16 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 8, ಗಣಿತ 3 ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಚೇರಮನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>