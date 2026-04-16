ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 96.55 ಉತ್ತೀರ್ಣ

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 96.55 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>174 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಲ್ಲಿ 44 ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 107 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 17 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಸಾಸನೂರ ಶೇ 96.83 ಪ್ರಥಮ, ಕಾವ್ಯಾ ಬಿದರಕುಂದಿ ಶೇ 96.5 ದ್ವಿತೀಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪವಾರ ಶೇ 94.83 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಪೂಲಭಾವಿ ಶೇ 96.33 ಪ್ರಥಮ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 95.66 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಕಾ ವಡ್ಡರ ಶೇ 93.33 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-26-399316557</p>