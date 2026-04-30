ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 6 ಅಂಕ

<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟ್ ನೋರ್ಬಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 6 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 587 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈಗ 600ಕ್ಕೆ 593 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ - 97, ಇಂಗ್ಲಿಷ್- 93, ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ 100, ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ - 98, ಗಣಿತ - 100, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ - 99 ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ 4 ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಾದರ್ ಬೆನ್ನಿ ಥಾಮಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಫಾದರ್ ರೆನಿನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಲಿಶಾ ಫರ್ಜಾನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-38-1499942214</p>