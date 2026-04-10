16ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಶೇ 86.09ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ 72.02ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ 18ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, 16ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ 14.88ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 23,957 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 19,774 ಮಂದಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 9,475 ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ 7,533 ಮಂದಿ (ಶೇ 79.05) ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 14,482 ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿ 12,241 (ಶೇ 84.53) ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್: ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂ.ರೋಹನ್, ಪಿ.ಪೂರ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 600ಕ್ಕೆ 597 (ಶೇ 99.50) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ರೋಹನ್ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ರೋಹನ್ ಅಕ್ಕ ಮಾನವಿ ಸಹ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪೋಷಕರು ಡಾಬಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕೆ.ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುತ್ರಿ ಪೂರ್ವಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಸ್.ನಂದಶ್ರೀ 596 (ಶೇ 99.33) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರಿನ ಆಡಿಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ವೋದಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಪಿಸಿಎಂಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 592 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದ ಸುಮ ಹಾಗೂ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-17-1249483786</p>