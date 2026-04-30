<p>ತುಮಕೂರು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಸ್.ಹರ್ಷಿತಾ, ಎಂ.ರೋಹನ್ 598 ಅಂಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್.ಸಂಜನಾ, ನಂದಶ್ರೀ 597 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶ್ರೇಯಾ 595 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಂದಗೋಳ, ಮಮತಾ, ಎಸ್.ದೀಪ್ತಿ 594 ಅಂಕ ಪಡೆದು 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎ.ಕೃತಿಕಾ 593 ಅಂಕಗಳಿಂದ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಶಾಂಕ, ನಿಹಾರಿಕಾ 592 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದವು. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಬಿ.ಪ್ರದೀಪ್ಕುಮಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-17-1105186028</p>