ವಿಜ್ಞಾನ: ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಪ್ರಥಮ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಣಾನ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಬೇವಿನಮರದ ಶೇ 98.66 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್.ರೂಪಶ್ರೀ ಶೇ 98.5, ಆರ್.ಎಚ್. ಹರ್ಷಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಶೇ 98, ಭರತ್ ಕಣವಿ ಶೇ 97.66, ಜಿ.ಎಚ್. ಗಣೇಶ ಶೇ 97.33, ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಶೇ 97, ಜಿ.ಎಸ್. ಜೀವನ್ ಶೇ 97, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆರ್.ಎನ್. ಶೇ 96.83, ಉಜ್ಜೋಳ ಪಲ್ಲವಿ ಶೇ 96.83, ಅಂಜುಮ್ ಬಿ. ಶೇ 96.66 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'582 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 283 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 233 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 98.22 ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>